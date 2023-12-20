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Ильенко объяснил, почему отказался от более выгодных предложений ради перехода в «Динамо»

Ильенко объяснил, почему отказался от более выгодных предложений ради перехода в «Динамо»
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Нападающий московского «Динамо» Артём Ильенко рассказал о факторах, которые повлияли на его переход из «Локомотива» в стан бело-голубых.

«Было много факторов, которые повлияли на итоговое решение. В первую очередь посовещались с женой. Опять же, здесь работает тренерский штаб, с требованиями которого познакомился ещё тогда, когда только начинал играть в первой команде. Понимал, что здесь будет легче адаптироваться, в команде, которая ставит перед собой только максимальные задачи и цели.

В прессе писали, что другие клубы предлагали лучшие финансовые условия? Так и было. Но опять же повторюсь, что для меня самое главное – находиться в команде, которая ставит перед собой максимальные задачи на сезон. Я не люблю проигрывать. Самое важное – находиться в той команде, которая хочет выигрывать каждый матч», — сказал Ильенко в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полную версию интервью с нападающим «Динамо» Артёмом Ильенко читайте на «Чемпионате» сегодня, 20 декабря, в 13:00 мск.
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