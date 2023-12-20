Ильенко объяснил, почему школа «Локомотива» в огромном количестве готовит игроков для КХЛ

Нападающий московского «Динамо» Артём Ильенко объяснил, за счёт чего школа ярославского «Локомотива» готовит так много молодых хоккеистов.

«Очень сильная детская школа, где тебе сразу ставят систему. Всё равно же есть такие школы, где тебе дают творить и делать что хочешь, а ярославская школа ценится тем, что тебе с детства закладывают систему правильных действий, игры на команду и что победа команды – это самая главная вещь в хоккее.

И когда потом переходишь на уровень МХЛ, то у тебя много игрового времени и возможности для роста. Опять же есть команды в ВХЛ и МХЛ-Б. Очень много матчей проводишь за сезон, накапливается игровой опыт и тонус, а дальше тебя постепенно начинают подпускать к первой команде», — сказал Ильенко в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полную версию интервью с нападающим «Динамо» Артёмом Ильенко читайте на «Чемпионате»: