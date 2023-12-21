Терещенко: учитывая проблемы «Вашингтона», Мирошниченко может закрепиться в основе

Трёхкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко высказался касаемо дебюта российского нападающего Ивана Мирошниченко за «Вашингтон Кэпиталз».

«Ваня заслужил этот дебют в НХЛ своей работой и игрой в АХЛ. Для этого он и приезжал в США. Учитывая проблемы „Вашингтона“, Мирошниченко может закрепиться в основе команды. У него всё должно получиться», — заявил Терещенко RT.

Напомним, результативными действиями в своей первой игре в лиге молодому форварду отметиться не удалось. Он закончил матч с «Нью-Йорк Айлендерс» (3:2 ОТ) с нулевым показателем полезности, сделал три хита, нанёс два броска и провёл на льду в общей сложности 10.14. В нынешнем сезоне Мирошниченко принял участие в 27 матчах Американской хоккейной лиги, где забросил восемь шайб и отдал семь голевых передач.