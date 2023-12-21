Плющев: связка Овечкина и Мирошниченко может оказаться достаточно интересной

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал дебют российского нападающего Ивана Мирошниченко за «Вашингтон Кэпиталз».

«Я очень рад за Ивана. На его долю выпали тяжёлые испытания, но здорово, что он сумел их преодолеть и восстановил свои кондиции. Он ярко и уверенно проявлял себя в матчах АХЛ, и это большой плюс в его сторону.

Связка с Овечкиным? Сплав опытного и звёздного хоккеиста с молодым может оказаться достаточно интересным. Возможно, что на это рассчитывают и тренеры «Вашингтона», — сказал Плющев в интервью RT.

Результативными действиями в своей первой игре в лиге молодому форварду отметиться не удалось. Он закончил матч с «Нью-Йорк Айлендерс» (3:2 ОТ) с нулевым показателем полезности, сделал три хита, нанёс два броска и провёл на льду в общей сложности 10.14. В нынешнем сезоне Мирошниченко принял участие в 27 матчах Американской хоккейной лиги, где забросил восемь шайб и отдал семь голевых передач.