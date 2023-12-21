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Главный тренер «Локомотива» Никитин: отрывы «Витязя»? Спишем на магнитные бури

Главный тренер «Локомотива» Никитин: отрывы «Витязя»? Спишем на магнитные бури
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин подвёл итог победного домашнего матча с «Витязем» (5:2).

«По счёту – всё интересно. Ребята в раздевалке сказали, что нужно играть посолиднее. Такие игры тоже нужны, чтобы решать в третьем периоде. Надеюсь, всё на пользу. Отрывы „Витязя“? Магнитные бури. На это спишем. Хоккей состоит из человеческих ошибок. Скорректировали после второго периода», — приводит слова Никитина официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

В следующем матче регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024 «Локомотив» сыграет в Ярославле с ЦСКА 23 декабря. С 55 очками после 40 матчей железнодорожники занимают третье место в турнирной таблице Западной конференции.

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