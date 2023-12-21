«Локомотив» одержал волевую победу над «Витязем», дважды отыгрываясь по ходу встречи

В Ярославле закончился очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Локомотив» принимал «Витязь». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2.
На 19-й минуте первого периода Владислав Цицюра с передач Александра Яремчука и Николая Тимашова открыл счёт во встрече. На последней минуте периода Рушан Рафиков с передач Степана Никулина и Ярослава Лихачёва восстановил равенство в счёте.
На шестой минуте второго периода Владислав Кара с передач Ивана Воробьёва и Владислава Цицюры вновь вывел гостей вперёд. Через 10 минут Максим Берёзкин с передач Андрея Сергеева и Артура Каюмова сделал счёт 2:2.
В начале третьей двадцатиминутки Артур Каюмов с передачи Максима Берёзкина впервые в матче вывел «Локомотив» вперёд. На 17-й минуте периода Александр Полунин забросил четвёртую шайбу в ворота гостей. В конце заключительного отрезка Артур Каюмов установил окончательный счёт, поразив пустые ворота.
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