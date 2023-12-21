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«Локомотив» одержал волевую победу над «Витязем», дважды отыгрываясь по ходу встречи

«Локомотив» одержал волевую победу над «Витязем», дважды отыгрываясь по ходу встречи
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В Ярославле закончился очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Локомотив» принимал «Витязь». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

На 19-й минуте первого периода Владислав Цицюра с передач Александра Яремчука и Николая Тимашова открыл счёт во встрече. На последней минуте периода Рушан Рафиков с передач Степана Никулина и Ярослава Лихачёва восстановил равенство в счёте.

На шестой минуте второго периода Владислав Кара с передач Ивана Воробьёва и Владислава Цицюры вновь вывел гостей вперёд. Через 10 минут Максим Берёзкин с передач Андрея Сергеева и Артура Каюмова сделал счёт 2:2.

В начале третьей двадцатиминутки Артур Каюмов с передачи Максима Берёзкина впервые в матче вывел «Локомотив» вперёд. На 17-й минуте периода Александр Полунин забросил четвёртую шайбу в ворота гостей. В конце заключительного отрезка Артур Каюмов установил окончательный счёт, поразив пустые ворота.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 декабря 2023, четверг. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
5 : 2
Витязь
Московская область
0:1 Цицюра (Яремчук, Тимашов) – 18:52 (4x5)     1:1 Рафиков (Никулин, Лихачёв) – 19:17 (5x4)     1:2 Кара (Воробьёв, Цицюра) – 25:48 (5x5)     2:2 Берёзкин (Сергеев, Каюмов) – 35:24 (5x5)     3:2 Каюмов (Берёзкин) – 42:34 (5x5)     4:2 Полунин (Никулин) – 56:16 (5x4)     5:2 Каюмов – 59:36 (en)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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