«Даллас» в овертайме одержал победу над «Ванкувером»

Сегодня, 22 декабря, «Даллас Старз» на своей площадке «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Американ Эйрлайнс-центр» завершилась со счётом 4:3 (1:1, 1:1, 1:1, 1:0 – ОТ).

В составе «Далласа» заброшенными шайбами отметились Тайлер Сегин, Роопе Хинц, Томас Харли и Мэтт Дюшейн.

За «Ванкувер» голами отличились Дакота Джошуа, Брок Бёзер и Конор Гарланд.

После 34 матчей «Ванкувер» лидирует в Западной конференции с 47 очками. «Даллас» расположился на третьей строчке, набрав 47 очков в 34 играх.

Следующий матч «Даллас» проведёт с «Нэшвилл Предаторз», а «Ванкувер» сыграет с «Сан-Хосе Шаркс».