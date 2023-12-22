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«Даллас» в овертайме одержал победу над «Ванкувером»

«Даллас» в овертайме одержал победу над «Ванкувером»
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Сегодня, 22 декабря, «Даллас Старз» на своей площадке «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Американ Эйрлайнс-центр» завершилась со счётом 4:3 (1:1, 1:1, 1:1, 1:0 – ОТ).

В составе «Далласа» заброшенными шайбами отметились Тайлер Сегин, Роопе Хинц, Томас Харли и Мэтт Дюшейн.

За «Ванкувер» голами отличились Дакота Джошуа, Брок Бёзер и Конор Гарланд.

После 34 матчей «Ванкувер» лидирует в Западной конференции с 47 очками. «Даллас» расположился на третьей строчке, набрав 47 очков в 34 играх.

Следующий матч «Даллас» проведёт с «Нэшвилл Предаторз», а «Ванкувер» сыграет с «Сан-Хосе Шаркс».

НХЛ - регулярный чемпионат
22 декабря 2023, пятница. 04:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
4 : 3
ОТ
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Джошуа (Гарланд, Блюгерс) – 02:51     1:1 Сегин (Дюшейн, Хейсканен) – 10:51     2:1 Хинц (Робертсон, Павелски) – 27:51     2:2 Бёзер (Миллер, Хьюз) – 32:26     2:3 Гарланд (Джошуа, Блюгерс) – 55:04     3:3 Харли (Робертсон, Хейсканен) – 56:30     4:3 Дюшейн (Харли, Джонстон) – 64:50    
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