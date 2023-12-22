«Дело в голове». Самсонов высказался о своей игре после поражения со счётом 3:9

26-летний российский вратарь «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Самсонов прокомментировал свою игру в матче регулярного чемпионата с «Баффало Сэйбрз» (3:9), по ходу которой он был заменен после пяти пропущенных шайб.

«Сейчас мне действительно тяжело. Последние пару игр были такими трудными. Мне нужно всё обдумать. Это первое. Дело не в технике, далеко не в этом, знаете, дело не в каких-то мелочах. Просто дело в голове. Это то, что я вижу, и мне просто нужно разобраться», — цитирует Самсонова пресс-служба НХЛ на официальном сайте лиги.

Отметим, что за последние три встречи – с «Нью-Йорк Айлендерс» (3:4 ОТ), «Коламбус Блю Джекетс» (5:6 ОТ) и «Баффало Сэйбрз» (3:9) – Самсонов пропустил 15 шайб. Всего в нынешнем сезоне он провёл 14 матчей, в которых отразил 87,1% бросков, пропуская в среднем 3,71 шайбы за игру. Согласно своему однолетнему контракту, заключенному в межсезонье, Илья зарабатывает $ 3,55 млн.