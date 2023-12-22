«Если он за что-то берётся, то практически всего добивается». Зарипов — о Ковальчуке

42-летний российский экс-нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов поделился ожиданиями от игры Ильи Ковальчука в «Спартаке».

«У меня нет желания вернуться. Я знаю Илью (Ковальчука) очень хорошо. Если он за что-то берётся, то практически всего добивается. Я его поддерживаю. Он моложе меня, его старания, уверен, приведут к какому-то хорошему результату. Если даже не на льду, то в раздевалке он сделает очень многое. Обязательно буду смотреть его дебют», — приводит слова Зарипова «РИА Новости Спорт».

Напомним, Илья Ковальчук приостановил карьеру в 2021 году, покинув «Авангард», в который перебрался после долгих лет выступлений за ХК СКА и клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Ковальчук является воспитанником московской команды. Последний раз Ковальчук играл в КХЛ в сезоне-2020/2021 за омский «Авангард».