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Илья Ковальчук принял участие в ледовой тренировке «Спартака»

Илья Ковальчук принял участие в ледовой тренировке «Спартака»
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Нападающий Илья Ковальчук принял участие в ледовой тренировке «Спартака». 40-летний форвард подписал контракт с красно-белыми в начале декабря. Дебют опытного нападающего за «Спартак» ожидается в ближайшие дни.

Фото: ХК «Спартак»

Напомним, Илья Ковальчук приостановил карьеру в 2021 году, покинув «Авангард», в который перебрался после долгих лет выступлений за ХК СКА и клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Ковальчук является воспитанником московской команды. Последний раз Ковальчук играл в КХЛ в сезоне-2020/2021 за омский «Авангард».

Всего в КХЛ Илья Ковальчук провёл 407 матчей, в которых набрал 396 очков — забросил 170 шайб и отдал 226 результативных передач с показателем полезности «+67».

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