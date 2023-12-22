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Главный тренер «Салавата» Козлов: не скрою, было принципиально обыграть «Адмирал»

Главный тренер «Салавата» Козлов: не скрою, было принципиально обыграть «Адмирал»
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов рассказал о домашнем поражении от «Адмирала» (1:2 Б) в Уфе.

«Хотели победить. Не скрою, было принципиально обыграть „Адмирал“, тем более сегодня Мишкопад, много пришло болельщиков. Ожидали такую игру от соперника, он хорошо обороняется и ищет шансы на контратаке. Так и произошло. Мы пытались взломать их оборону, создавали моменты, но не хватило хладнокровия в концовке. Самонов подтаскивал нас, когда мы вынужденно проваливались. В овертайме у нас были моменты, но, видимо, сегодня не наш день», — приводит слова Козлова пресс-служба уфимского клуба.

Напомним, в следующей встрече регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024 «Салават Юлаев» сыграет в Москве с ЦСКА. «Адмирал» следующую встречу проведёт в Череповце с местной «Северсталью».

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