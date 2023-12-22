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Гутик принёс победу «Адмиралу» над «Салаватом Юлаевым» в серии буллитов

Гутик принёс победу «Адмиралу» над «Салаватом Юлаевым» в серии буллитов
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В Уфе закончился очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Салават Юлаев» принимал «Адмирал». Встреча завершилась победой гостей в серии буллитов со счётом 2:1.

На 17-й минуте первого периода Александр Шаров с передач Александра Хмелевски и Николя Мелоша открыл счёт в матче.

На шестой минуте второго периода Дмитрий Бучельников с передач Никиты Аноховского и Юрия Паутова восстановил равенство в счёте.

В серии буллитов лучше оказались гости. Победный бросок на счету Даниила Гутика.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 декабря 2023, пятница. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
1 : 2
Б
Адмирал
Владивосток
1:0 Шаров (Хмелевски, Мелош) – 16:39 (5x4)     1:1 Бучельников (Аноховский, Паутов) – 25:45 (5x5)     1:2 Гутик – 65:00    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В следующей встрече регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024 «Салават Юлаев» сыграет в Москве с ЦСКА. «Адмирал» следующую встречу проведёт в Череповце с местной «Северсталью».

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