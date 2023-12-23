Журналист Daily Faceoff назвал причину, по которой «Торонто» ещё не обменял Самсонова

Журналист Daily Faceoff Фрэнк Серавалли в подкасте высказал своё мнение, почему «Торонто Мйэпл Лифс» ещё не обменял российского вратаря Илью Самсонова, который проводит нестабильный сезон.

«Единственная причина, по которой ещё нет обмена, так это его статистика: пять побед, два поражения в дополнительное время и пять поражений в основное. Он по-прежнему набирает очки для «Мэйпл Лифс», несмотря на свою плохую игру. Это дикие числа.

Но я не думаю, что это будет долго продолжаться и чисто с торговой точки зрения должен быть кто-то, кто будет готов его взять», — заявил Серавалли.

Отметим, что за последние три встречи – с «Нью-Йорк Айлендерс» (3:4 ОТ), «Коламбус Блю Джекетс» (5:6 ОТ) и «Баффало Сэйбрз» (3:9) – Самсонов пропустил 15 шайб. Всего в нынешнем сезоне он провёл 14 матчей, в которых отразил 87,1% бросков, пропуская в среднем 3,71 шайбы за игру.