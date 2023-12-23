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«Салават Юлаев» собрал более 4 млн рублей во время «Мишкопада» для лечения детей

Вчера, 22 декабря, в Уфе закончился очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Салават Юлаев» принимал «Адмирал». Встреча завершилась победой гостей в серии буллитов со счётом 2:1.

На игре состоялась традиционная новогодняя благотворительная акция «Мишкопад». Уфимский клуб собрал более 4 млн рублей. Все средства пойдут на лечение детей со сложными заболеваниями.

В следующей встрече регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024 «Салават Юлаев» сыграет в Москве с ЦСКА. «Адмирал» следующую встречу проведёт в Череповце с местной «Северсталью».

Уфимский клуб с 53 результативными баллами в активе находится на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции.