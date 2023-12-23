Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — ЦСКА. Произвольная программа
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Салават Юлаев» собрал более 4 млн рублей во время «Мишкопада» для лечения детей

«Салават Юлаев» собрал более 4 млн рублей во время «Мишкопада» для лечения детей
Аудио-версия:
Комментарии

Вчера, 22 декабря, в Уфе закончился очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Салават Юлаев» принимал «Адмирал». Встреча завершилась победой гостей в серии буллитов со счётом 2:1.

На игре состоялась традиционная новогодняя благотворительная акция «Мишкопад». Уфимский клуб собрал более 4 млн рублей. Все средства пойдут на лечение детей со сложными заболеваниями.

В следующей встрече регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024 «Салават Юлаев» сыграет в Москве с ЦСКА. «Адмирал» следующую встречу проведёт в Череповце с местной «Северсталью».

Уфимский клуб с 53 результативными баллами в активе находится на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции.

Материалы по теме
Видео
Гутик принёс победу «Адмиралу» над «Салаватом Юлаевым» в серии буллитов
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android