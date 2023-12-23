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18-летний защитник московского «Динамо» рассказал о необычном ритуале Уила перед матчами

18-летний защитник московского «Динамо» рассказал о необычном ритуале Уила перед матчами
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18-летний защитник московского «Динамо» Артём Кудашов рассказал о ритуалах игроков клуба перед играми.

«Можно сказать про фирменную замотку Никиты Гусева, но она, наверное, уже никого не удивляет (улыбается). У Джордана Уила есть своя фишка: перед матчами он визуализирует определённые моменты в голове, берёт клюшку с шайбой, садится на стул и начинает действовать так, будто он уже на льду», — сказал Кудашов в интервью сайту Континентальной хоккейной лиги.

В текущем сезоне Артём Кудашов сыграл 20 матчей, в которых результативными действиями не отметился. 31-летний Джордан Уил провёл 41 встречу, где забросил 14 шайб и отдал 34 результативные передачи, набрав в общей сложности 48 очков. В следующем матче «Динамо» встретится в гостях с «Нефтехимиком» сегодня, 23 декабря.

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