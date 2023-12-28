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Нападающий «Коламбуса» получил травму после попадания шайбы в грудь

Нападающий «Коламбуса» получил травму после попадания шайбы в грудь
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Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Шон Курали пропускает проходящий в эти минуты матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Джерси Дэвилз» из-за травмы живота, сообщает Field Level Media.

За 18 секунд до конца первого периода в домашнем матче с «Торонто Мэйпл Лифс» (1:4) в ночь на воскресенье, 24 декабря, Курали столкнулся с защитником гостей Джейком Маккейбом за воротами канадской команды, а затем ему в грудь попала шайба.

Форвард «Коламбуса» согнувшись, добрался до скамейки команды, а позднее упал за ней и был доставлен в больницу для дальнейшего обследования.

Тем же вечером 30-летнего Курали выписали из неё. Возвращение игрока в строй может случиться уже скоро и будет зависеть от динамики его ежедневного состояния.

На счету Курали 11 (6+5) очков в 35 играх этого сезона. За восемь сезонов в НХЛ уроженец Огайо набрал 129 (55+74) баллов в 453 играх.

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