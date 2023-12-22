«У них попёрло!» Как «Русская Тройка» разрывает НХЛ прямо сейчас

Россияне чуть не покинули «Коламбус», а теперь они лучшие в команде. Эта история может стать легендарной.

Разговоры начались 1 декабря, на следующее утро после того, как центральный нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Коул Силлинджер получил травму верхней части тела в гостевом матче с «Монреалем». Поскольку Силлинджер выбыл из игры, «синим мундирам» нужен был кто-то, кто переместился бы в центр.

Одним из кандидатов был Дмитрий Воронков, который играл в центре в детстве и в КХЛ, прежде чем приехать в Северную Америку в этом сезоне. Вначале были некоторые опасения, стоит ли давать только прибывшему Воронкову слишком много и слишком рано, поэтому тренер «Блю Джекетс» Паскаль Венсан действовал осторожно.

«Мы разговаривали с Кириллом Марченко, пораскинули мозгами, — сказал Венсан. — Он очень поддержал эту идею. Он сказал, что этот большой парень может играть в центре. Это было недостающим звеном. Мы не знали, сможет ли он так быстро адаптироваться в НХЛ.

Мы попробовали. Мы сказали, что дадим им период или два (в следующем матче с «Оттавой»), чтобы посмотреть, как будет выглядеть Воронков в центре. Но потом у них попёрло!»

Сказать, что в этом сезоне форварды «Блю Джекетс» оказались в тупике, значит не сказать ничего. Имея такое большое количество молодых, развивающихся игроков и такую нестабильность даже среди хоккеистов-ветеранов, Венсан с самого начала был настроен на «перемалывание» звеньев, как в блендере.

Дмитрий Воронков и Кирилл Марченко Фото: Jeffrey T. Barnes/AP Photo/ТАСС

Но 2 декабря в победном матче с «Сенаторз» родилась «Русская Тройка» —лучшее из возможных названий — с нападающими Егором Чинаховым и Марченко, располагающимися по краям от Воронкова.

«Первые два дня было страшно из-за игры в зоне обороны, — сказал Марченко. — Но сейчас всё в порядке. Всё работает».

С тех пор как Венсан поставил их вместе, Чинахов (пять голов, четыре передачи), Воронков (два гола, три передачи) и Марченко (шесть голов, две передачи) в сумме забили 13 голов, отдали девять результативных передач и набрали 22 очка всего за девять матчей. Все они в этом отрезке сезона являются игроками с положительным показателем полезности, а Воронков адекватно (60 из 130, 46,2%) справляется с вбрасываниями, что часто является проблемой для игроков-новичков.

Все трое только начинают свою карьеру в НХЛ. Чинахов провёл 114 матчей, Марченко — 90, а Воронков — 27. Но каждый из них играет главную роль.

В среду, победив «Баффало» со счётом 9:4, Марченко оформил второй хет-трик в карьере, забив второй и третий голы с разницей всего в 18 секунд. Решающие результативные передачи в обоих случаях отдал Чинахов.

«У нас одинаковый хоккейный менталитет, потому что мы из одной страны, — сказал Марченко. — Мы выходцы из российской школы хоккея. Мы понимаем друг друга, да.

Чинни (Чинахов. — Прим. «Чемпионата») летает по льду. В каждой встрече его скорость составляет 35-37 км в час. Он такой быстрый. Воронков имеет хорошие габариты и берёт на себя роль плеймейкера. У меня хороший бросок и владение клюшкой. Мы работаем вместе».

Венсан считает, что у них всё работает потому, что они играют вместе.

«Они постоянно общаются, — сказал он. — Если вы посмотрите на них на льду, увидите, что они всегда разговаривают. Всегда. После каждой смены они рассказывают друг другу, что произошло на льду. Так что дело в «химии» и общении. Они друг для друга как открытая книга.

Они хорошо поддерживают друг друга. Они прикрывают спины друг другу. Они хотят сделать всё хорошо друг для друга. Вы увидите, как они страхуют друг друга — Воронков и Чинни или Марчи (в зоне защиты). И они делают это так быстро и незаметно, что мы всё ещё в состоянии правильно защищаться».

«Марченко начал изучать английский язык ещё до того, как два сезона назад покинул КХЛ, и на сегодняшний день он самый общительный и обаятельный из всей тройки. Английский Чинахова продвинулся далеко за последний год, а Воронков всё ещё продолжает работать над языком», — пишет журналист The Athletic Аарон Портцлайн.

Дмитрий Воронков Фото: Paul Vernon/AP Photo/ТАСС

Когда у Воронкова есть вопрос к тренерам, Марченко передаёт его, а затем интерпретирует ответ.

«Он задавал правильные вопросы, — сказал Венсан. — Вопросы довольно сложные».

Вероятно, многими недостаточно ценится, насколько масштабной и тяжёлой является адаптация после переезда из России в Соединённые Штаты — и язык является лишь частью этого процесса. В этом смысле совместная игра в одном звене создаёт ощущение близости, которое им, возможно, трудно найти где-либо ещё.

«Приятно видеть их взаимодействие, — сказал помощник тренера «Блю Джекетс» Марк Рекки. — Они действительно заботятся друг о друге, им не всё равно на игру».

Рекки со смехом добавил: «Между ними происходят довольно оживлённые разговоры, слыша которые ты просто задаёшься вопросом, что они говорят».

Венсан сказал после тренировки в четверг, что в идеальном мире у него было бы четыре устоявшихся тройки атаки, которые он мог бы сохранять достаточно долго, чтобы создать «химию» и развить идентичность. Пока что в этом сезоне россияне сыграли вместе столько же, сколько и в любой другой тройке.

Если звено останется вместе намного дольше, ему понадобится прозвище. Однако, возможно, у тройки оно уже есть.

После тренировки в четверг Марченко спросили, как трио называет себя. Он улыбнулся, мгновенно извинился и, отойдя, скрылся в раздевалке, видимо, чтобы свериться с Чинаховым и Воронковым.

Вернувшись через минуту, улыбающийся Марченко сказал: «Дайте мне пару дней».

Венсан сказал, что игроки сказали ему название, но…

«Я не могу его повторить, — сказал тренер на пресс-конференции. — И не пытайтесь докопаться до этого. Они вам не скажут».

В пятницу «Русская Тройка» не смогла переиграть другую команду, ведомую российским лидером — «Вашингтон». Александр Овечкин забросил решающую шайбу и нанёс поражение менее известным парням из России.

Но Чинахов, Воронков и Марченко тоже начинают делать себе имя.

«Важная часть этого заключается в том, что они отрываются. Они веселятся, — сказал Венсан. — Они шутят друг с другом — по крайней мере, я так думаю. Я не понимаю, что они говорят, но они много смеются. Им нравится вызов, который стоит перед ними».