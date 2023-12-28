Хоккейный клуб «Авангард» продлил контракт с нападающим Ридом Буше. Как сообщает пресс-служба омского клуба, контракт с форвардом продлён сроком на один год.

В текущем сезоне Буше в 40 матчах забросил 31 шайбу и отдал 23 голевые передачи при показателе полезности «+21». Американский нападающий является лучшим снайпером «Авангарда» в сезоне и вторым бомбардиром.

Всего в КХЛ Буше провёл 236 матчей, в которых набрал 216 очков — забросил 115 шайб и отдал 101 результативную передачу при показателе полезности «+41».

«Авангард» после 42 матчей занимает второе место в таблице Восточной конференции КХЛ. Напомним, омский клуб в дедлайн серьёзно усилил линию атаки, получив трёх нападающих — Дамира Жафярова, Николая Прохоркина и Томаша Юрчо.