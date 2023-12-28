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«Ак Барс» выйдет на матч с «Металлургом» без Шипачёва и Радулова

«Ак Барс» выйдет на матч с «Металлургом» без Шипачёва и Радулова
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Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов принял решение о серьёзных изменениях в составе своей команды на домашний матч регулярного чемпионата КХЛ с магнитогорским «Металлургом», оставив вне заявки двух звёздных нападающих – Вадима Шипачёва и Александра Радулова.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 декабря 2023, четверг. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Капитаном «Ак Барса» на встречу с «Металлургом» заявлен 34-летний нападающий Артём Лукоянов. В сравнении с прошлой игрой у казанского клуба на лёд выйдут Всеволод Альметкин, Константин Лучевников и Артур Бровкин.

В составе «Металлурга» также имеются два незначительных изменения – Даниила Гололобова и Дмитрия Силантьева сменили Владислав Ерёменко и Данила Паливко.

Напомним, «Металлург» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, набрав 59 очков в 44 матчах. «Ак Барс» (50) – на седьмой строчке.

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