Леонтьев назвал аспекты, благодаря которым «Нефтехимик» перевернул ход игры с «Адмиралом»

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал волевую победу своих подопечных в выездной игре регулярного чемпионата КХЛ над «Адмиралом» (4:3), в которой они уступали 0:2.

«Уступали в счёте, но рисунок игры и тот настрой, который был, вселяли уверенность в том, что мы просто так не отдадим этот поединок. Гнули свою линию и добились желаемого. Но это ещё не всё — нам ещё играть завтра, а когда на Дальнем Востоке две игры подряд проводишь, это накладывает отпечаток на функциональное состояние. Надеюсь, подготовимся и сыграем так, как должны сыграть. Сегодня результат принесло и мастерство игроков, и выполнение игрового задания, и нацеленность на ворота, напористость. И, конечно, самоотверженная игра под своими воротами — надо же блокировать, ликвидировать опасные моменты, помогать вратарю. Думали ли о том, чтобы экономить силы на завтра? Поверьте, когда ты играешь, в моменте не думаешь о том, что будет завтра. Стараешься решить вопрос здесь и сейчас», — приводит слова Леонтьева пресс-служба КХЛ на официальном сайте лиги.

Напомним, «Нефтехимик», набрав 41 очко в 45 матчах, занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Адмирал» (37) – на 11-м месте.