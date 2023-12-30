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Илья Ковальчук пропустит второй матч «Спартака» подряд

Илья Ковальчук пропустит второй матч «Спартака» подряд
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В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги встретятся подмосковный «Витязь» и московский «Спартак». Команды будут играть на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» в Балашихе. Начало матча — в 14:00 по московскому времени.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 декабря 2023, суббота. 14:00 МСК
Витязь
Московская область
Не начался
Спартак
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стали известны составы команд:

Фото: ХК «Витязь»

Фото: ХК «Спартак»

Нападающий «Спартака» Илья Ковальчук пропустит уже второй матч своей команды. Ранее 40-летний хоккеист отсутствовал в выездном матче с минским «Динамо» (4:1). Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов объяснил это микротравмой.

Напомним, Илья Ковальчук приостановил карьеру в 2021 году, покинув «Авангард», в который перебрался после долгих лет выступлений за СКА и клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Ковальчук является воспитанником «Спартака».

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