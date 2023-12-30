Капитан «Автомобилиста» Широков объяснил крупное поражение в матче со СКА

37-летний российский нападающий «Автомобилиста» Сергей Широков подвёл итог выездной встречи регулярного чемпионата КХЛ с санкт-петербургским СКА (0:4).

«Бывают такие игры, когда есть моменты, но мы не забиваем и пропускаем в ответных атаках. Такое бывает, ничего страшного. Главное, что команда не бросила играть. Создавали моменты, хотели забить, но не получилось. Где-то сами сыграли нехладнокровно, где-то вратарь соперника выручил. Но это хоккей, это игра. Не забиваешь ты — забивают тебе. Отсюда и результат», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Напомним, в нынешнем сезоне КХЛ Широков принял участие в 39 матчах, в которых отметился 17 (7+10) результативными действиями при показателе полезности «-9».