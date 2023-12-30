Н. Заварухин прокомментировал поражение «Автомобилиста» от СКА

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин высказался о поражении екатеринбургского клуба в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ от санкт-петербургского СКА (0:4).

«Такой первый период, где соперник реализовал все свои моменты, очень здорово играл вратарь СКА. Массу моментов за две игры создали, но не реализовали. Ребята не бросили играть, гнули свою линию, но соперник был сильнее. Это хоккей, кому-то везёт, кому-то не везёт, где-то СКА удачно забил», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Напомним, СКА, набрав 61 очко в 45 матчах, занимают четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. «Автомобилист» (55) – шестое на Востоке.

Следующий календарный год СКА начнёт домашним матчем с «Витязем» (3 января, начало – в 17:00 мск), а «Автомобилист» примет челябинский «Трактор» (3 января, начало – в 14:30 мск).