Ротенберг: победа на Кубке Первого канала показала, что наш хоккей на высоком уровне

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг заявил, что победа российской сборной на Кубке Первого канала 2023 показала, что отечественный хоккей находится на высоком уровне и ответил на вопрос о возможном возвращении национальной сборной к международным турнирам под эгидой ИИХФ.

«Ну, мы про политику не говорим. Как закончится СВО, всё встанет на свои места. До этого времени будем работать ежедневно — развивать наш хоккей, команды. В этом плане очень важна победа сборной России на Кубке Первого канала. Она показала, что мы на высоком уровне. И только от нас самих зависит, какой у нас будет хоккей. Много работы — детский хоккей, подготовка игроков, строительство новых катков. Мы идём в правильном направлении», — цитирует Ротенберга «РБ Спорт».

Отметим, что «Россия 25» завоевала трофей домашнего турнира, обыграв в заключительном матче сборную Казахстана со счётом 5:2. В прошлом году победу в Кубке Первого канала одержала национальная команда Беларуси.