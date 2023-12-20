Ротенберг: матч «России 25» с Беларусью — один из лучших на всех Кубках Первого канала

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг высоко оценил победу в матче со сборной Беларуси на Кубке Первого канала — 2023. Российская сборная обыграла белорусскую со счётом 5:3, уступая в счёте за несколько минут до конца третьего периода.

«Мне звонили многие люди из Европы, я со многими общаюсь. Они сказали, что наш матч с Беларусью по уровню был одним из лучших на всех турнирах ещё с тех времён, когда мы играли с чехами, финнами и сборной Канады.

По всем показателям – в интернете по два миллиона просмотров каждого матча Кубка Первого канала. Вместе – это шесть миллионов, которые посмотрели игры в интернете. Другой статистики у меня пока нет. Скоро узнаем, сколько смотрели по телевизору», — цитирует Ротенберга пресс-служба СКА.

Отметим, что сегодня, 20 декабря, подопечные Романа Ротенберга завоевали трофей домашнего турнира, обыграв сборную Казахстана со счётом 5:2. В прошлом году победу в Кубке Первого канала одержала национальная команда Беларуси.