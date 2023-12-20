Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ротенберг: матч «России 25» с Беларусью — один из лучших на всех Кубках Первого канала

Ротенберг: матч «России 25» с Беларусью — один из лучших на всех Кубках Первого канала
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг высоко оценил победу в матче со сборной Беларуси на Кубке Первого канала — 2023. Российская сборная обыграла белорусскую со счётом 5:3, уступая в счёте за несколько минут до конца третьего периода.

«Мне звонили многие люди из Европы, я со многими общаюсь. Они сказали, что наш матч с Беларусью по уровню был одним из лучших на всех турнирах ещё с тех времён, когда мы играли с чехами, финнами и сборной Канады.

По всем показателям – в интернете по два миллиона просмотров каждого матча Кубка Первого канала. Вместе – это шесть миллионов, которые посмотрели игры в интернете. Другой статистики у меня пока нет. Скоро узнаем, сколько смотрели по телевизору», — цитирует Ротенберга пресс-служба СКА.

Отметим, что сегодня, 20 декабря, подопечные Романа Ротенберга завоевали трофей домашнего турнира, обыграв сборную Казахстана со счётом 5:2. В прошлом году победу в Кубке Первого канала одержала национальная команда Беларуси.

Материалы по теме
Идеальный результат. «Россия 25» завоевала Кубок Первого канала, выиграв три матча кряду!
Идеальный результат. «Россия 25» завоевала Кубок Первого канала, выиграв три матча кряду!
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android