Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Светлов: первый позитив 2024 года — в ИИХФ заговорили о возвращении сборной России

Светлов: первый позитив 2024 года — в ИИХФ заговорили о возвращении сборной России
Аудио-версия:
Комментарии

Известный российский специалист Сергей Светлов прокомментировал позицию главы Международной федерации хоккея Люка Тардифа, который в новом году пожелал полного воссоединения хоккейной семьи.

«Знаете, радуют те интервью, которые в первые дни Нового года приходят из ИИХФ. Президент этой организации уже заговорил о возвращении сборных России, называет какие-то условия. Это первый позитив 2024 года, который вселяет надежду», — приводит слова Светлова Russia-Hockey.ru.

Напомним, по решению ИИХФ сборные России и Беларуси отстранены от участия в турнирах под эгидой Международной федерации хоккея. На турнирах запрещены государственные флаги и любая символика России и Беларуси. Вероятный допуск сборной России ИИХФ рассмотрит на саммите в марте 2024 года.

Материалы по теме
Что случится в хоккее в 2024 году: худший сезон Овечкина, Россия без ОИ, рекорды Кучерова
Что случится в хоккее в 2024 году: худший сезон Овечкина, Россия без ОИ, рекорды Кучерова
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android