Светлов: первый позитив 2024 года — в ИИХФ заговорили о возвращении сборной России

Известный российский специалист Сергей Светлов прокомментировал позицию главы Международной федерации хоккея Люка Тардифа, который в новом году пожелал полного воссоединения хоккейной семьи.

«Знаете, радуют те интервью, которые в первые дни Нового года приходят из ИИХФ. Президент этой организации уже заговорил о возвращении сборных России, называет какие-то условия. Это первый позитив 2024 года, который вселяет надежду», — приводит слова Светлова Russia-Hockey.ru.

Напомним, по решению ИИХФ сборные России и Беларуси отстранены от участия в турнирах под эгидой Международной федерации хоккея. На турнирах запрещены государственные флаги и любая символика России и Беларуси. Вероятный допуск сборной России ИИХФ рассмотрит на саммите в марте 2024 года.