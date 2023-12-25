Овечкина ждёт худший сезон, Россию не пустят на ОИ. Хоккейные прогнозы на 2024 год

2023 год близится к своему завершению, а значит, самое время подумать о том, что год грядущий нам готовит. В хоккее, как всегда, ожидается много интересных событий, «Чемпионат» собрал прогнозы, которые выглядят наиболее реалистично.

Российский хоккей

В КХЛ сменится обладатель Кубка Гагарина

ЦСКА в этом сезоне является олицетворением пресловутого чемпионского похмелья. Армейцы слишком хороши, чтобы скатиться в самый низ турнирной таблицы, но находить мотивацию и выискивать в себе резервы сил третий год подряд, после двух чемпионских титулов, уже сложно. Иногда это у них, конечно, получается, но чаще – нет. Это признают и сами игроки, и главный тренер Сергей Фёдоров. В плей-офф ЦСКА, конечно, попадёт, но дойти до самого конца, вытаскивать на жилах матчи на одних морально-волевых и пройти этот изнуряющий марафон до самого конца в третий раз подряд практически невозможно. Недавний пример «Тампы» тому подтверждение. И в этом нет ничего плохого, всем нужен отдых и перезагрузка. Гегемония ЦСКА в этом году пала, и плей-офф это подтвердит. Кубок Гагарина выиграет кто-то другой.

«Спартак» выиграет регулярный чемпионат

Пять лучших команд КХЛ разделяет всего пять очков, конкуренция высока, но на данный момент, когда две трети регулярки уже позади, лидирует «Спартак». Красно-белые под руководством Алексея Жамнова стали главным открытием года и выросли в реальную силу в лиге – давно мы не видели такого мощного «Спартака».

Илья Ковальчук Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Они забивают больше всех в лиге, подарили хоккею тройку Голдобин – Морозов – Порядин, но, даже когда сломался центр первого звена, не перестали выигрывать. А сейчас ещё и Илья Ковальчук добавит победного опыта и несгибаемого характера, зарядит всех своим настроем. Им вполне по силам занять первое место в чемпионате, чего не случалось с 1976 года. Тем более что привычные короли регулярок (за последние девять лет лишь однажды гладкий чемпионат выигрывал не СКА или ЦСКА) растеряли много очков на старте и уже вряд ли смогут догнать лидеров.

Дело Ивана Федотова наконец-то завершится

История возвращения в хоккей Ивана Федотова длится уже полгода. Вратарь после службы в армии передумал уезжать в «Филадельфию», с которой у него был заключён контракт, и вернулся в ЦСКА. ИИХФ за это наложила на него санкции, но так как Россия и так отстранена от международных турниров, то санкции действия не возымели. Федотов играет, несмотря на официальную дисквалификацию, которая должна закончиться 1 января 2024 года. Совсем скоро наказание подойдёт к концу. Можно, конечно, его продлить, но какой в этом смысл, если наказание фактически не работает? Осталось только лишить Россию членства в ИИХФ, чем уже и грозит Люк Тардиф. В любом случае в 2024 году в деле Федотова наступит развязка.

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СКА переедет на самую большую арену в мире

В Петербурге открылась новенькая «СКА Арена» — монументальное сооружение, поражающее своими размерами и простором. СКА не спешит туда переезжать, что породило много слухов о том, что в клубе не очень-то и хотят уезжать из «Ледового».

«СКА Арена» Фото: Александр Коркка, photo.khl.ru

Председатель совета директоров СКА Александр Медведев всех успокоил – в новом сезоне команда точно будет играть на новой арене. Более того, возможен даже переезд под плей-офф, если на стадионе успеют всё подготовить к приёму команды, выполнить её условия и требования. Такое развитие событий маловероятно, но в сентябре ждём СКА на проспекте Космонавтов.

Вадим Шипачёв станет лучшим бомбардиром в истории КХЛ

Вадим Шипачёв как хорошее вино, которое с возрастом становится только лучше. В 36 лет нападающий и не думает сбавлять обороты и остаётся одним из самых ярких и опасных игроков КХЛ. В этом сезоне он уже успел стать лучшим бомбардиром лиги в регулярных чемпионатах, а затем – вторым игроком с 900 очками, не за горами и ещё один рекорд.

Лидерство по общему количеству очков в КХЛ (регулярки и плей-офф) удерживает завершивший карьеру Сергей Мозякин, но Шипачёв, вероятно, сможет обойти его уже в сезоне-2023/2024, если не случится никаких неожиданностей вроде травм. Чтобы стать лучшим из лучших, Шипачёву надо набрать ещё 23 очка, с нынешним темпом в 0,8 очка в среднем за матч у него уйдёт на это меньше 30 матчей.

КХЛ продлит чемпионат до середины мая

Игорь Ларионов может быть доволен – раньше о хоккее в России в мае можно было только мечтать (по крайней мере, когда речь идёт о профессиональных лигах), а сейчас эта идея потихоньку обретает очертания. «Спасибо» бану от ИИХФ, ведь май традиционно – это чемпионат мира, а теперь, когда нас лишили международных турниров, лига думает над тем, чем заполнить этот пробел. Майское турне сборной России по городам – это хорошо, но всего несколько матчей. Майский финал КХЛ вызовет гораздо больший ажиотаж.

Для этого, конечно, надо прийти к соглашению с ФХР, получить одобрение от клубов, многое перестроить – сроки контрактов, время начало тренировочных сборов и так далее. В планах – играть с 5 сентября до 15 мая, а решение может быть принято уже этой весной.

Мировой хоккей

Овечкин забьёт меньше 25 голов за сезон

Александр Овечкин – звезда мирового масштаба, не только в хоккее, а вообще. Его имя знает каждый, как и то, что он идёт за великим голевым рекордом Уэйна Гретцки. Но время беспощадно – уже очевидно, что «Вашингтон» прошёл свой пик, а в этом году забарахлила и голевая машина Овечкина, которая безостановочно работала на протяжении 18 сезонов.

Ови за 31 матч в этом году забросил только шесть шайб и успел установить личный антирекорд по матчам подряд без голов (14 матчей). Такими темпами Ови закончит регулярку, не дотянув и до 25 голов, что станет худшим результатом в его карьере, если брать полноценные сезоны (прерванный на полпути до финиша ковидный сезон-2019/2020 Ови завершил с 24 голами).

«Вашингтон» расстанется с Кузнецовым

Вопрос о будущем Евгении Кузнецова остаётся актуальным и по сей день. Всё началось со скандальной истории с кокаином, от которой руководство «Вашингтона», естественно, было не в восторге. Затем были нарушение ковид-протокола, отстранение от матчей, после чего и поползли слухи о возможном обмене.

Евгений Кузнецов Фото: GETTY Images

Всем известно, что мотивированный Кузя – это бог хоккея, который способен взвалить команду на плечи и выдавать сумасшедшие матчи. Но если глаза не горят, то никаких подвигов от него не жди. Показывал бы Женя стабильную и вдохновенную игру, наверняка в «Вашингтоне» ему всё давно простили бы, но сейчас он даже с натяжкой не является лидером команды. Ему явно нужна смена обстановки, и в «Вашингтоне» это тоже понимают.

Недавно The Athletic поведал, что Кузнецов мог сменить клубную прописку ещё прошлым летом, но обмен в «Нэшвилл» к Барри Тротцу сорвался по неизвестным причинам. Издание предполагает, что обмен будет вероятен летом 2024 года, после увеличения потолка зарплат.

Россия будет отстранена от участия в Олимпиаде-2026

Россию отстранили от международных соревнований весной 2022 года, год спустя продлили отстранение, и с тех пор мало что изменилось. Хотя осенью ИИХФ опубликовала обнадёживающий состав групп в Турине, включив туда и сборную России, но это только теоретическая позиция посева в случае, если будет принято решение о возвращении команды в программу чемпионатов ИИХФ.

Окончательное решение по допуску России к международным стартам в сезоне-2024/2025 и Олимпиаде будет принято в марте 2024 года. Европейские федерации во весь голос трубят о том, что не будут играть матчи с Россией, больше всех стараются Швеция и Финляндия. И ИИХФ прислушивается к их позиции, так что чуда ждать не стоит.

«Вашингтон» и «Питтсбург» снова синхронно не попадут в плей-офф

Уходит в прошлое целая эпоха НХЛ, которая прошла под знаменем противостояния Овечкина с Кросби и Малкиным. Давно отгремели чемпионские сезоны, лидеры не становятся моложе, но в «Питтсбурге» и «Вашингтоне» пока не решаются на масштабную перестройку. «Пингвины» хотят отдать должное своему костяку, позволив им доиграть вместе (в конце концов, после трёх Кубков Стэнли они это заслужили), на «столичных» свалилась сначала эпидемия травм, потом резкая приостановка карьеры Никласом Бекстрёмом, хандра Кузнецова, «засуха» Овечкина, сидящий в лазарете Пасиоретти и прочие неурядицы.

Год назад одновременно оборвались серии «Питтсбурга» и «Вашингтона» по выходам в плей-офф, и в этом году они, скорее всего, снова синхронно пролетят мимо главных матчей сезона. Хотя сейчас «кэпс» каким-то чудом удерживаются в восьмёрке, а отставание «пенс» ещё не является критичным, на концовку их вряд ли хватит. Пришло время дать дорогу молодым.

Кирилл Капризов запросит обмен из «Миннесоты»

С момента отставки Дина Эвасона и назначения Джона Хайнса «Миннесота» неожиданно заиграла так, что стала самой «горячей» командой лиги – у них за этот период 10 побед в 13 матчах, больше, чем у кого-либо ещё. Постепенно воспрял и Кирилл Капризов, который на старте сезона был как не в своей тарелке – на рождественский перерыв он ушёл, имея в активе голевую серию из трёх матчей.

Дела налаживаются, но это всё регулярка, а главное будет в плей-офф. «Миннесота» при Капризове ни разу не проходила даже первый раунд, и, как бы хорошо «дикари» не выглядели зимой, их состав по-прежнему мало подходит для больших свершений. Вполне вероятно, Капризову в итоге надоест тратить свои лучшие годы в клубе, с которым ничего не выиграть, и он выразит желание уйти. Отпустит ли «Миннесота» — другой вопрос.

Никита Кучеров побьёт собственный бомбардирский рекорд

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Никита Кучеров, несмотря на все свои достижения, только однажды выигрывал индивидуальные призы в НХЛ. Это было в сезоне-2018/2019, когда он побил российский бомбардирский рекорд Александра Могильного, державшийся более четверти века. Кучеров набрал 128 очков в регулярке, выиграл «Арт Росс Трофи», а также «Харт Трофи» и «Тед Линдсей Эворд» — призы MVP сезона и лучшему игроку, по мнению хоккеистов.

Никита Кучеров Фото: GETTY Images

Этот сезон обещает стать ещё лучше – Кучеров лидирует в гонке бомбардиров с 57 (23+34) очками в 34 матчах и идёт по графику на 136 очков за сезон. Если у него получится, он станет вторым игроком в XXI веке после Макдэвида, который преодолеет планку в 130 очков. И побьёт собственный рекорд.

Российский хоккеист в девятый раз подряд выиграет Кубок Стэнли

2023-й – Иван Барбашёв, 2022-й – Валерий Ничушкин, 2021-й и 2020-й – Никита Кучеров, Андрей Василевский и Михаил Сергачёв, 2019-й – Иван Барбашёв и Владимир Тарасенко, 2018-й – Александр Овечкин, Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов, 2017-й и 2016-й – Евгений Малкин. Серия российских обладателей Кубка Стэнли длится вот уже восемь лет, последний раз в команде-чемпионе НХЛ не было ни одного нашего игрока в 2015 году.

И эта серия должна продолжиться, так как россияне продолжают захватывать НХЛ и играют практически по всей географии лиги. Во всех серьёзных претендентах на победу хоть один наш человек, но точно есть.