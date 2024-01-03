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«Вашингтон» одержал первую победу в основное время за последние 10 матчей

Сегодня, 3 января, «Вашингтон Кэпиталз» в гостях обыграл «Питтсбург пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене» завершилась со счётом 4:3 (4:1, 0:2, 0:0).

Примечательно, что эта победа стала для столичной команды первой в основное время почти за месяц. 11 декабря «Вашингтон» на выезде переиграл «Чикаго Блэкхоукс» (4:2), после чего команда Спенсера Карбери на протяжении следующих девяти матчей не знала побед в основное время.

Календарь и статистика матчей «Вашингтона» в регулярном чемпионате НХЛ

При этом последние четыре матчи и вовсе завершались поражениями «Кэпиталз». Таким образом, сегодня «Вашингтон» прервал сразу две серии — четырёхматчевую серию поражений и девятиматчевую без побед в основное время.