Гол Александра Овечкина принёс «Вашингтону» победу над «Питтсбургом»
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Сегодня, 3 января, «Вашингтон Кэпиталз» в гостях обыграл «Питтсбург пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене» завершилась со счётом 4:3 (4:1, 0:2, 0:0).
В составе «Вашингтона» заброшенными шайбами отметились том Уилсон, Бек Маленстин, Мартин Фехервари и российский нападающий Александр Овечкин.
За «Питтсбург» голами отличились Рикард Ракелль, Синди Кросби и Джейк Гюнцель. Россиянин Евгений Малкин отметился голевой передачей.
После 35 матчей «Вашингтон» занимает 7-е место в Восточной конференции с 42 очками. «Питтсбург» расположился на 11-й строчке, набрав 40 очков в 36 играх.
Следующий матч «Вашингтон» проведёт с «Нью-Джерси Дэвилз», а «Питтсбург» сыграет с «Бостон Брюинз»
НХЛ - регулярный чемпионат
03 января 2024, среда. 03:30 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
3 : 4
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Уилсон (Сандин, Бир) – 00:55 0:2 Маленстин (Дауд) – 11:16 0:3 Фехервари (Строум, Лапьер) – 13:02 0:4 Овечкин – 19:18 (pp) 1:4 Ракелль (Карлссон, Жозеф) – 19:56 2:4 Кросби (Гюнцель, Малкин) – 29:11 (pp) 3:4 Гюнцель (Кросби, Ракелль) – 38:54
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