Гол Александра Овечкина принёс «Вашингтону» победу над «Питтсбургом»

Сегодня, 3 января, «Вашингтон Кэпиталз» в гостях обыграл «Питтсбург пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене» завершилась со счётом 4:3 (4:1, 0:2, 0:0).

В составе «Вашингтона» заброшенными шайбами отметились том Уилсон, Бек Маленстин, Мартин Фехервари и российский нападающий Александр Овечкин.

За «Питтсбург» голами отличились Рикард Ракелль, Синди Кросби и Джейк Гюнцель. Россиянин Евгений Малкин отметился голевой передачей.

После 35 матчей «Вашингтон» занимает 7-е место в Восточной конференции с 42 очками. «Питтсбург» расположился на 11-й строчке, набрав 40 очков в 36 играх.

Следующий матч «Вашингтон» проведёт с «Нью-Джерси Дэвилз», а «Питтсбург» сыграет с «Бостон Брюинз»