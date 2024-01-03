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Кривокрасов — о победе над «Адмиралом»: полностью переиграли, не дали никакого шанса

Кривокрасов — о победе над «Адмиралом»: полностью переиграли, не дали никакого шанса
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Исполняющий обязанности главного тренера «Сибири» Сергей Кривокрасов прокомментировал победу в матче с «Адмиралом» (4:1).

«Первый период сегодня не удался. Молодчики парни, что нашли выход и на второй период вышли в совершенно с другим настроем и по движению, и по желанию. Полностью переиграли, не дали им никакого шанса. И в третьем периоде молодцы: сыграли правильно в обороне и уже по счёту. Не форсировали ситуацию. Когда шайба была на полборта – выводили. Защитники очень аккуратно сыграли в зоне обороны. Всегда читали игру, когда «Адмирал» выходил из зоны. Крайние хорошо сыграли на полборта сегодня.

Какие слова нашёл в раздевалке? Мы понимали, что хоккей первого периода – недостаточно для победы. Сказал пару слов, что этого мало. И по движению, и по игре в атаке: не угрожали, не держали шайбу. Нападающие стали больше держать, укрывать, создавать хорошую ситуацию для защитников.

Хоккей второго периода – образцовый? Мы стремимся к лучшей игре, которую показываем, стараемся её удержать. Не всегда это получается. Мы стараемся. Пропустили первый быстрый гол, когда вели в счёте – это тоже нужно убирать, быть более дисциплинированным и после забитого гола удержать счёт хотя бы две-три смены. А мы не первый раз пропускаем быстрые голы.

Первый дубль Мёрфи после травмы? Он старается что в тренировочном процессе, что на играх – отдаваться полностью. Не всегда всё получается. У лучших игроков мира не всегда всё получается. Он старается. Я считаю, сегодняшние голы предадут ему особую уверенность в дальнейшем, ожидаем от него лучших матчей, которые будут впереди.

Игра на чужом пятаке стала ключевой? То, что Шашков сделал, когда Мёрфи забивал гол – то, что мы требуем от нападающих. Без игрока на пятаке вратари всё видят. Очень важно, чтобы игрок был постоянно на пятаке.

Сыграет ли Марушев в следующей игре? Надо переспать. Завтра будет новый день, новые мыли, идеи. Завтра будем решать.

Гордеев вылетел из топ-6? Он в команде, участвует в процессе. Нужно ему прибавить в отношении и подходу к своей работе. У нас достаточно защитников, которые могут занять его место», — передаёт слова Кривокрасова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.

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