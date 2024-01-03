Дубль защитника Мёрфи помог «Сибири» уверенно победить дома «Адмирал»

В Новосибирске закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местная «Сибирь» принимала «Адмирал». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.
Первый период обошёлся без заброшенных шайб.
В начале второй двадцатиминутки Тейлор Бек с передачи Тревора Мёрфи открыл счёт в игре. Спустя 26 секунд Александр Горшков восстановил равенство в счёте. На восьмой минуте периода Тревор Мёрфи с передач Никиты Короткова и Ильи Морозова вновь вывел сибиряков вперёд. На 16-й минуте второго игрового отрезка Тревор Мёрфи с передачи Никиты Короткова оформил дубль.
На восьмой минуте третьего периода Энди Андреофф сделал счёт 4:1.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
В следующем матче регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024 «Сибирь» сыграет дома с «Салаватом Юлаевым». «Адмирал» сыграет в Казани с местным «Ак Барсом».
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