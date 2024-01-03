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Дубль защитника Мёрфи помог «Сибири» уверенно победить дома «Адмирал»

Дубль защитника Мёрфи помог «Сибири» уверенно победить дома «Адмирал»
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В Новосибирске закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местная «Сибирь» принимала «Адмирал». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

Первый период обошёлся без заброшенных шайб.

В начале второй двадцатиминутки Тейлор Бек с передачи Тревора Мёрфи открыл счёт в игре. Спустя 26 секунд Александр Горшков восстановил равенство в счёте. На восьмой минуте периода Тревор Мёрфи с передач Никиты Короткова и Ильи Морозова вновь вывел сибиряков вперёд. На 16-й минуте второго игрового отрезка Тревор Мёрфи с передачи Никиты Короткова оформил дубль.

На восьмой минуте третьего периода Энди Андреофф сделал счёт 4:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 января 2024, среда. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
4 : 1
Адмирал
Владивосток
1:0 Бек (Мёрфи) – 21:01 (5x4)     1:1 Горшков – 21:27 (5x5)     2:1 Мёрфи (Коротков, Морозов) – 27:28 (5x5)     3:1 Мёрфи (Коротков) – 35:50 (5x5)     4:1 Андреофф – 47:18 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В следующем матче регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024 «Сибирь» сыграет дома с «Салаватом Юлаевым». «Адмирал» сыграет в Казани с местным «Ак Барсом».

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