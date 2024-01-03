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Лучший снайпер «Авангарда»: ощущение, что в последних играх мы просто гоняемся за шайбой

Лучший снайпер «Авангарда»: ощущение, что в последних играх мы просто гоняемся за шайбой
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Нападающий «Авангарда» Рид Буше оценил поражение в матче с «Салаватом Юлаевым» (2:4) и заявил, что в последнее время омская команда играет не так, как может.

«Не сказал бы, что это наш худший матч, но он точно не был лучшим. Вообще такое ощущение, что в последних играх мы просто гоняемся за шайбой и пытаемся ей завладеть — а выигрывать так очень сложно. Не знаю, чем именно это можно объяснить, но однозначно мы сейчас играем не так, как можем. Вероятно, здесь нужно бросить взгляд со стороны. Есть определённые вещи, которые нужно изменить», – сказал Буше в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

После 45 матчей нынешнего сезона «Авангард» занимает вторую строчку в таблице Восточной конференции КХЛ.

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