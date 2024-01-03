Буше: «Салават» почти весь матч владел шайбой, «Авангарду» просто нечем было ответить

Нападающий «Авангарда» Рид Буше оценил поражение в матче с «Салаватом Юлаевым» (2:4) и рассказал об игре в одном звене с новичком команды — нападающим Дамиром Жафяровым.

«Салават» почти весь матч владел шайбой, а невозможно выиграть, когда шайба у противника. Они на большой скорости атаковали наши ворота, а нам просто нечем было ответить.

Как играется в тройке с Жафяровым? Дамир – прекрасный игрок, один из топовых в КХЛ, но пока я бы не сказал, что есть та «химия», которая у нас со Спунером есть с Ткачёвым. Всё-таки мы уже несколько лет играем вместе с Владимиром, и ждём, когда он вернётся в состав», – сказал Буше в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.