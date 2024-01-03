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Вратарь СКА Мойсевич стал автором ряда рекордов КХЛ по длительности «сухой» серии

Вратарь СКА Мойсевич стал автором ряда рекордов КХЛ по длительности «сухой» серии
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В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и «Витязем». Уверенную победу в матче одержали армейцы со счётом 6:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 января 2024, среда. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
6 : 1
Витязь
Московская область
1:0 Глотов (Хайруллин, Зыков) – 04:36 (5x5)     2:0 Толчинский (Сергеев, Камалов) – 10:02 (5x5)     3:0 Камалов (Гальченюк, Толчинский) – 22:33 (5x5)     4:0 Глотов (Грицюк, Никишин) – 34:00 (5x5)     4:1 Воробьёв (Аркалов) – 42:30 (5x5)     5:1 Бардаков (Земчёнок, Грицюк) – 44:48 (5x5)     6:1 Глотов (Никишин, Хайруллин) – 49:29 (5x4)    

Голкипер СКА Павел Мойсевич впервые в карьере пропустил гол в КХЛ. «Сухая» серия 19-летнего голкипера прервалась на отметке 242 минут и 55 секунд, что является самой продолжительной серией со старта текущего сезона-2023/2024 КХЛ. В матче с «Витязем» Мойсевич пропустил лишь один гол, отразив 17 бросков по воротам.

Также эта «сухая» серия является самой продолжительной серией со старта сезона и карьеры в КХЛ. Мойсевич провёл в КХЛ семь матчей.

Благодаря этой победе СКА поднялись на третье место в таблице Западной конференции КХЛ, сместив московское «Динамо».

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