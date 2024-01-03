Вратарь СКА Мойсевич стал автором ряда рекордов КХЛ по длительности «сухой» серии

В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и «Витязем». Уверенную победу в матче одержали армейцы со счётом 6:1.
Голкипер СКА Павел Мойсевич впервые в карьере пропустил гол в КХЛ. «Сухая» серия 19-летнего голкипера прервалась на отметке 242 минут и 55 секунд, что является самой продолжительной серией со старта текущего сезона-2023/2024 КХЛ. В матче с «Витязем» Мойсевич пропустил лишь один гол, отразив 17 бросков по воротам.
Также эта «сухая» серия является самой продолжительной серией со старта сезона и карьеры в КХЛ. Мойсевич провёл в КХЛ семь матчей.
Благодаря этой победе СКА поднялись на третье место в таблице Западной конференции КХЛ, сместив московское «Динамо».
- 3 января 2024
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