Хет-трик Василия Глотова помог СКА разгромить «Витязь» в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и «Витязем». Уверенную победу в матче одержали армейцы со счётом 6:1.
Хет-триком в составе СКА отметился нападающий Василий Глотов. Ещё по голу в составе армейцев забили Сергей Толчинский, Никита Камалов и Захар Бардаков. Единственный гол в составе «Витязя» забил Иван Воробьёв. Голкипер СКА Павел Мойсевич впервые в карьере пропустил гол. Сухая серия голкипера прервалась на отметке 242 минут и 55 секунд, что является самой продолжительной серией со старта карьеры в КХЛ.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Благодаря этой победе СКА поднялись на третье место в таблице Западной конференции КХЛ, сместив московское «Динамо».
- 3 января 2024
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