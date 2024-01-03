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Хет-трик Василия Глотова помог СКА разгромить «Витязь» в Санкт-Петербурге

Хет-трик Василия Глотова помог СКА разгромить «Витязь» в Санкт-Петербурге
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В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и «Витязем». Уверенную победу в матче одержали армейцы со счётом 6:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 января 2024, среда. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
6 : 1
Витязь
Московская область
1:0 Глотов (Хайруллин, Зыков) – 04:36 (5x5)     2:0 Толчинский (Сергеев, Камалов) – 10:02 (5x5)     3:0 Камалов (Гальченюк, Толчинский) – 22:33 (5x5)     4:0 Глотов (Грицюк, Никишин) – 34:00 (5x5)     4:1 Воробьёв (Аркалов) – 42:30 (5x5)     5:1 Бардаков (Земчёнок, Грицюк) – 44:48 (5x5)     6:1 Глотов (Никишин, Хайруллин) – 49:29 (5x4)    

Хет-триком в составе СКА отметился нападающий Василий Глотов. Ещё по голу в составе армейцев забили Сергей Толчинский, Никита Камалов и Захар Бардаков. Единственный гол в составе «Витязя» забил Иван Воробьёв. Голкипер СКА Павел Мойсевич впервые в карьере пропустил гол. Сухая серия голкипера прервалась на отметке 242 минут и 55 секунд, что является самой продолжительной серией со старта карьеры в КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Благодаря этой победе СКА поднялись на третье место в таблице Западной конференции КХЛ, сместив московское «Динамо».

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