«Мы не смогли помочь ему. Ничто не вечно». Грицюк — о прерванной «сухой» серии Мойсевича

Нападающий СКА Арсений Грицюк прокомментировал «сухую» серию голкипера армейцев Павла Мойсевича, которая прервалась в матче с «Витязем» (6:1).

«Сегодня был лучший способ начать год? Да нет, почему. Не смог забить, только отдал. Хорошо, что победила команда, это самое важное. У нас есть цель, и мы идём к ней. «Витязь» навязал хорошую игру, но так вышло, что мы забили свои моменты. Мы хорошо сыграли в обороне, но пропустили ненужный гол. Наш вратарь шёл на продолжение «сухой» серии. К сожалению, мы сегодня не смогли ему помочь продлить её. Конечно, хотелось бы, чтобы он продержался подольше. Я думал об этом, где-то старался попроще сыграть в своей зоне. Но ничто не вечно, рано или поздно он пропустил бы. Что случилось, то случилось», – сказал Грицюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

«Сухая» серия 19-летнего голкипера прервалась на отметке в 242 минут и 55 секунд, что является самой продолжительной серией со старта карьеры в КХЛ.