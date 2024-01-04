Евгений Кузнецов набрал 35 очков в матчах против «Нью-Джерси»
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Сегодня, 4 января, «Вашингтон Кэпиталз» играет с «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). После второго периода счёт встречи 4:3 в пользу «Дэвилз».
Российский нападающий Евгений Кузнецов отметился голом. Таким образом, 31-летний хоккеист набрал 35 очков в 42 играх с «Нью-Джерси», что является самым большим показателем в его карьере в матчах против одного соперника.
В нынешнем сезоне Кузнецов сыграл 31 матч, забросил 5 шайб и отдал 6 голевых передач.
После 35 матчей «Вашингтон» занимает 8-е место в Восточной конференции с 42 очками. Лидирует в таблице «Бостон Брюинз».
Следующий матч «столичные» проведут с «Каролина Харрикейнз». Встреча состоится 6 января.
НХЛ - регулярный чемпионат
04 января 2024, четверг. 03:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 6
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Хишир (Миллер, Доус) – 03:03 0:2 Хишир (Хьюз, Хьюз) – 09:50 (pp) 1:2 Макмайкл (Сандин, Манта) – 18:38 (pp) 1:3 Мерсер (Хаула, Хишир) – 28:08 2:3 Кузнецов (Овечкин, Фехервари) – 31:25 3:3 Карлсон (Кузнецов, Овечкин) – 38:58 (pp) 3:4 Маклауд (Хольц) – 39:44 3:5 Мерсер (Хаула, Бастиан) – 47:16 3:6 Маклауд (Хольц, Лазар) – 55:35
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