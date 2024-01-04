Евгений Кузнецов набрал 35 очков в матчах против «Нью-Джерси»

Сегодня, 4 января, «Вашингтон Кэпиталз» играет с «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). После второго периода счёт встречи 4:3 в пользу «Дэвилз».

Российский нападающий Евгений Кузнецов отметился голом. Таким образом, 31-летний хоккеист набрал 35 очков в 42 играх с «Нью-Джерси», что является самым большим показателем в его карьере в матчах против одного соперника.

В нынешнем сезоне Кузнецов сыграл 31 матч, забросил 5 шайб и отдал 6 голевых передач.

После 35 матчей «Вашингтон» занимает 8-е место в Восточной конференции с 42 очками. Лидирует в таблице «Бостон Брюинз».

Следующий матч «столичные» проведут с «Каролина Харрикейнз». Встреча состоится 6 января.