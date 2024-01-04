«Вашингтон» отреагировал на заброшенную шайбу Кузнецова в матче с «Дэвилз»

Сегодня, 4 января, «Вашингтон Кэпиталз» на своей площадке проиграл «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Кэпитал Уан-Арене» завершилась со счётом 3:6 (1:2, 2:2, 0:2).
Российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов отметился в матче голом. Официальный аккаунт «столичных» в соцсети Х (ранее Twitter) опубликовал видео заброшенной шайбы с подписью: «У нас есть возможность наблюдать за птицами».
В нынешнем сезоне Кузнецов сыграл 31 матч, забросил пять шайб и отдал шесть голевых передач.
После 35 матчей «Вашингтон» занимает восьмое место в Восточной конференции с 42 очками. Лидирует в таблице «Бостон Брюинз».
Следующий матч «столичные» проведут с «Каролиной Харрикейнз». Встреча состоится 6 января.
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