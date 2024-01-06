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Экс-форвард НХЛ высказался о возможности Овечкина побить великий рекорд 53-летней давности

Экс-форвард НХЛ высказался о возможности Овечкина побить великий рекорд 53-летней давности
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Бывший нападающий сборной России и «Баффало Сэйбрз» Максим Афиногенов высказался о возможности форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина побить рекорд Горди Хоу по очкам за один клуб (1809 очков за «Детройт Ред Уингз»). Последние очки Хоу в НХЛ набрал в 1971 году.

«На днях Овечкин вышел на седьмое место по количеству очков за один клуб, успеет ли догнать лидирующего Горди Хоу, от которого отстаёт на 300 очков? С этим тяжеловато. Трудно сказать. Смотря, как здоровье будет. По поводу именно этого трудно сказать. Мне кажется, он догонит по голам Гретцки. А вот по очкам за один клуб, честно говоря, трудно сказать, сможет или нет.

Гретцки в этом топе на четвёртом месте, Ови сможет его и здесь догнать? Пока сложно сказать, если честно», — сказал Афиногенов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Полную версию эксклюзивного интервью с Максимом Афиногеновым читайте на «Чемпионате»:
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