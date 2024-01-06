«Всех взбаламутили!» Афиногенов — о возвращении 50-летнего Хабибулина и будущем Фёдорова

Максим Афиногенов — одна из главных российских звёзд в НХЛ в 2000-х. Нападающий 10 лет отдал «Баффало», за который выступал с 1999 по 2009 год. За всё время в Северной Америке он провёл ровно 700 матчей, включая плей-офф, и набрал 418 (168+250) очков. Афиногенов также входит в топ-30 лучших россиян в истории НХЛ по количеству голов, передач и очков, а также занимает второе место среди отечественных хоккеистов за всё время существования «Сэйбрз» по каждому из показателей, кроме ассистов (тут он третий).

Кроме того, нападающий является воспитанником московского «Динамо», за который провёл суммарно семь лет. Форвард также поиграл за сборную России, с которой завоевал золото ЧМ-2008, два серебра чемпионатов мира (2002, 2010), а также бронзу на ЧМ-2005 и Олимпийских играх — 2002.

В эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Афиногенов рассказал:

— о вызове сразу троих россиян на Матч звёзд НХЛ;

— о близости Александра Овечкина к легендарному рекорду НХЛ;

— о возвращении 50-летнего Николая Хабибулина в профессиональный хоккей в качестве игрока;

— о схожести ситуаций Хабибулина в «Торпедо» и Вячеслава Фетисова в ЦСКА;

— о кризисе ЦСКА и будущем Сергея Фёдорова в московском клубе;

— о проблемах «Ак Барса» и Зинэтулы Билялетдинова;

— о лидерах нынешнего сезона КХЛ — московском «Динамо» и «Спартаке».

«Овечкин должен быть на Матче звёзд НХЛ автоматом»

— Никита Кучеров, Кирилл Капризов и Игорь Шестёркин были выбраны на Матч звёзд НХЛ. Заслужили?

— Конечно, заслужили! Вы посмотрите на статистику. Она одна за них всё говорит. Конечно, заслужили. Сейчас одни из лучших наших игроков в Северной Америке.

— НХЛ не выдала приглашение Овечкину — лучшему бомбардиру «Вашингтона», но взяла от «Кэпиталз» Тома Уилсона — лишь четвёртого игрока команды по количеству очков в текущем сезоне...

— Да? Честно говоря, не знал об этом. Непонятно, честно говоря. Мне кажется, Александр должен быть там автоматом, даже если он не лучший бомбардир на данный момент.

— Может ли ещё получить приглашение? Там ещё 12 вакантных мест...

— Я думаю, однозначно вызовут.

— Евгения Малкина тоже «прокатили» мимо Матча звёзд...

— Вы ж сказали, ещё есть места. Я думаю, вызовут.

— К слову, об Овечкине. На днях он вышел на седьмое место по количеству очков за один клуб. Отставание от Горди Хоу, идущего на первой позиции, ровно 300 очков. Успеет побить этот величайший рекорд?

— С этим тяжеловато. Трудно сказать. Смотря, как здоровье будет. По поводу именно этого трудно сказать. Мне кажется, он догонит по голам Гретцки. А вот по очкам за один клуб, честно говоря, трудно сказать, сможет или нет.

— Кстати, Гретцки в этом топе тоже есть, он идёт на четвёртом месте. Ови сможет его и здесь догнать?

— Пока сложно сказать, если честно.

«Акция с возвращением Хабибулина прошла как надо!»

— 50-летний Николай Хабибулин подписал контракт с «Торпедо». Что думаете об этом?

— Это, наверное, больше его решение. Тут трудно что-то сказать. Это чисто его решение. Поэтому что тут обсуждать? Если он сможет, то сможет. Если уверен в своих силах.

— Как думаете, у него получится принести пользу именно на площадке?

— Честно говоря, мне кажется, что уже в таком возрасте тяжело принести пользу (смеётся). Мне кажется, он пользу может принести своим опытом, потому что он был одним из наших великих вратарей. Поэтому он сможет подсказать — и, я думаю, он так и делал в штабе Игоря Ларионова. Большую пользу приносил именно как тренер. Как игрок, я думаю, здесь вряд ли [поможет]. Но опыт нужен, его опыт и знания — больше надо в эту сторону смотреть.

— Бытует мнение о том, что вратари с возрастом становятся всё лучше...

— Ну не знаю. Нападающие точно хуже становятся (смеётся). Мне кажется, всему своё время. Мне кажется, его время уже больше быть наставником и помогать ребятам дальше прогрессировать, в том же «Торпедо».

Николай Хабибулин Фото: Graig Abel/Getty Images

— Но Вячеслав Фетисов сыграл в КХЛ за ЦСКА в возрасте 51 года...

— Да, но это же был больше как пиар-ход. Это же не было для усиления. Фетисов — легенда нашего хоккея. Естественно, пришли зрители, все хотели его увидеть. Решение было больше направлено в эту сторону. В тот момент ЦСКА не очень играл, в турнирной таблице тоже не очень тогда [были дела]. Такая ситуация была. Клуб и в плей-офф долгое время не попадал. И я думаю, что подписание Фетисова даже на один этот матч спровоцировало болельщиков прийти [на трибуны]. Думаю, что полный стадион был. Мне кажется, люди с удовольствием пришли просто увидеть легенду живьём.

Может быть, на это же нацелено и «Торпедо». Выпустить Николая на один матч, чтобы оживить в памяти его игры, чтобы люди, которые на протяжении долгого времени поддерживали его и болели за него, просто пришли и увидели его вживую. Такой больше ход.

— Многие — как в СМИ, так и среди болельщиков — с негативом восприняли переход Хабибулина.

— Я ж говорю, это его решение. Что тут обсуждать? Если он чувствует так, почему нет? Мы с вами можем говорить «да, плохо» или «хорошо», но это всё равно его решение.

— Это всё-таки отчасти решение и «Торпедо»...

— Может быть, это больше как пиар-ход. Чтобы немножко встрепенуть тех зрителей, тех болельщиков, которые болели за него и наслаждались его игрой, когда он ещё сам выступал. Тут трудно сказать, да. Но решили — значит, так. Смотрите, уже сколько людей об этом говорят. Значит, уже хорошо. То есть уже прошла акция как надо (смеётся). Всех взбаламутила эта акция (смеётся)! Значит, всё нормально, всё по плану.

Все об этом говорят. Больше внимания к «Торпедо». Почему нет? Посмотрите, сколько уже об этом говорят. Так же и с ЦСКА тогда было. Москвичи не самое хорошее время тогда переживали. Мне кажется, что, когда Вячеслав Фетисов пришёл, он даже помог ЦСКА, всколыхнул команду, поставил клуб на ступеньку выше своим приходом. Когда такие личности приходят, они двигают клуб вперёд.

«Таких людей, как Сергей Фёдоров, не надо трогать. Он принёс два кубка!»

— Раз уж мы заговорили о ЦСКА, как думаете, в этом сезоне им нужны похожие действия, как с Фетисовым, или они и так смогут преодолеть наметившийся кризис?

— Кризисы у всех команд есть. Самое главное — чтобы они подошли к плей-офф в оптимальном составе. У них было очень много травм. Естественно, это сказалось на игре. Ребята уже два года подряд чемпионы — тяжело, тяжёлая ситуация, они меньше отдыхали, чем другие. Думаю, к плей-офф они нащупают свою игру. Самое главное — чтобы травм у них не было. И всё нормально у них будет.

— На ваш взгляд, главного тренера москвичей Сергея Фёдорова сейчас лучше не трогать?

— А как его можно трогать? Он принёс два кубка! Это, во-первых, наш самый великий игрок. Во-вторых, он показал себя и как один из великих наших тренеров теперь. Не только как игрок состоялся, но ещё и как тренер. Конечно, таких людей не надо трогать (смеётся), им надо дать спокойно работать.

— Как оцените шансы ЦСКА взять третий кубок подряд?

— У них очень сильная команда, однозначно. Я думаю, она поборется. Преодолеет свой кризис. Все ребята восстановятся, залечат свои травмы. Они знают, как выигрывать, умеют это делать. Найдут способы. Не факт, что они выиграют кубок в этом году. Но, я думаю, они достойно будут в плей-офф выглядеть. Однозначно.

— Что думаете о ситуации в «Ак Барсе»? Там сейчас как-то слишком много скандалов, игра у команды не клеится. Говорят, что игроки устали от Зинэтулы Билялетдинова.

— Я не слышал ничего по поводу конфликтов, но то, что у каждой команды есть спады и «дырки» в чемпионате, когда что-то не клеится, травмы, ещё какие-то причины, — это, наверное, все команды проходят. Какие там конфликты — честно говоря, не знаю, о чём вы говорите. Но я знаю Зинэтулу Хайдяровича, думаю, его команда тоже будет готова к плей-офф.

— То есть у Билялетдинова получится вывести «Ак Барс» из кризиса?

— Мне кажется, он однозначно всё держит под контролем и понимает, куда двигаться. Даже если кризис в команде наметился. У него есть рычаги, чтобы выйти из этого кризиса.

«Кому, если не таким игрокам, ещё работать в нашем хоккее?»

— Кто сможет составить конкуренцию ЦСКА?

— Мне в этом году очень нравится московское «Динамо».

— Один из главных претендентов на кубок?

— Мне нравится, как они в этом году играют, да. Мне кажется, Алексей Кудашов, Вячеслав Козлов сделали хорошую команду в этом году. Думаю, они могут побороться за кубок. Очень достойная команда, выглядит хорошо. Я ходил на некоторые матчи, мне очень нравилось, как они играют.

— Как оцените игру другого московского клуба — «Спартака»?

— Тяжело что-то про него говорить, я просто особо даже матчей не видел в этом году. Но однозначно там также подобрался очень хороший тренерский штаб во главе с Алексеем Жамновым. Кому, если не таким игрокам, ещё работать в нашем хоккее? Ребята, которые и сами много всего выиграли, и имеют большой опыт, и могут передать молодым ребятам такие знания. Что может быть лучше для молодых ребят, которые под их руководством сейчас играют? Просто слушать их и впитывать всё, что они говорят, будет для них незабываемым опытом и однозначно поможет в дальнейшем.

Мне тяжело говорить об игре, потому что я, честно, вообще ни одного матча «Спартака» не видел. Но знаю весь тренерский штаб москвичей — он вызывает большое уважение. Знаю ребят всех там. Мне кажется, они смогут помочь команде. Знаю, что и в турнирной таблице они идут хорошо. Значит, это не просто так (смеётся).