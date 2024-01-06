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Экс-форвард сборной России поделился мнением о будущем Сергея Фёдорова в ЦСКА

Экс-форвард сборной России поделился мнением о будущем Сергея Фёдорова в ЦСКА
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Бывший нападающий сборной России и «Баффало Сэйбрз» Максим Афиногенов высказался о перспективах Сергея Фёдорова на посту главного тренера ЦСКА.

«Главного тренера ЦСКА Сергея Фёдорова сейчас лучше не трогать? А как его можно трогать? Он принёс два кубка! Это, во-первых, наш самый великий игрок. Во-вторых, он показал себя и как один из великих наших тренеров теперь. Не только как игрок состоялся, но ещё и как тренер. Конечно, таких людей не надо трогать (смеётся), им надо дать спокойно работать», — сказал Афиногенов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

ЦСКА после 46 матчей набрал 52 очка и занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции.

Полную версию эксклюзивного интервью с Максимом Афиногеновым читайте на «Чемпионате»:
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