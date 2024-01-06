«У финнов такой менталитет». Тренер сборной Чехии — о камбэке с 2:5 в матче за бронзу МЧМ

Главный тренер молодёжной сборной Чехии Патрик Аугуста высказался о камбэке в матче за третье место МЧМ-2024 с Финляндией (8:5) со счёта 2:5.

«Времени было много. Как тренеры, мы работали над тем, чтобы воодушевлять игроков. После второго периода мы сказали им, что за пределами нашей раздевалки не так уж много людей, которые верят, что ситуацию можно изменить. Мы с тренером Робертом Райхелем знали, что финны могут быть нестабильными в этом отношении, у нас был свой опыт. Такой у них менталитет. Я чувствовал, что камбэк возможен», — приводит слова Аугусты Sports.cz.

Напомним, в матче сборная Чехии установила два рекорда молодёжных чемпионатов мира. Чехи забросили самые быстрые четыре шайбы в матче — за 50 секунд и самые быстрые две шайбы — за две секунды.