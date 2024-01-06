Менелл — о получении паспорта РФ: когда играет гимн России — это отзывается совсем иначе

26-летний американский защитник московского «Динамо» Бреннан Менелл рассказал, что изменилось в его жизни после получения российского гражданства.

«Как решился на такой шаг? Мне очень нравится играть здесь, и я хотел бы задержаться в «Динамо», в КХЛ, как можно дольше, и получение российского гражданства делало этот план намного легче в реализации. Поэтому мы обсудили ситуацию с Алексеем Сопиным, я увидел, что наши интересы совпадают. Я очень благодарен, что клуб помог мне осуществить эту возможность. Для меня получение российского гражданства — не просто какая-то формальная галочка. Я впечатлён российской культурой, и рад, что у меня появилось больше возможностей проникнуться ею.

Открылись ли мне тайны загадочной русской души? Этого пока не произошло (смеётся). Прямо кардинально ничего не поменялось, разве что ребята хотят теперь, чтобы я разговаривал с ними только по-русски. Думаю, я сам себя чувствую немного иначе. Например, когда играет гимн России — это теперь отзывается во мне совсем иначе», — приводит слова Менелла пресс-служба московского «Динамо» на официальном сайте клуба.

Напомним, в текущем сезоне Менелл принял участие в 45 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых отметился 31 (6+25) результативным действием при показателе полезности «+2».