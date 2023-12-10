Ли: думаю, буллит Менелла получился более русским, чем мой

Канадский защитник хабаровского «Амура» Кэмерон Ли рассказал о своём буллите на Матче звёзд КХЛ и сравнил его с буллитом игрока обороны московского «Динамо» Бреннана Менелла.

«Буллит в ушанке и с икрой? Это была идея нашей медиаслужбы. К тому же я очень люблю икру. Хотелось бы съесть её, но пришлось использовать как шайбу.

У кого получился более русский буллит — у меня или Менелла? Думаю, у Менелла. Все буллиты были классными. Я рад быть здесь, очень хорошо провёл время. Надеюсь, получится ещё попасть на Матч звёзд», — сказал Ли в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

В нынешнем регулярном сезоне КХЛ 26-летний игрок обороны сыграл 34 матча, в которых забросил две шайбы и отдал 10 результативных передач, набрав в общей сложности 12 очков.