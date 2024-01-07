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Гол и передача Панарина не помогли «Рейнджерс» уйти от поражения в матче с «Монреалем»

В Монреале (Канада) на арене «Белл-центр» проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась победой хозяев площадки со счётом 4:3 в серии послематчевых буллитов.

В составе победителей заброшенные шайбы в свой актив записали Брендан Галлахер, Шон Монахан, а также Йоэль Армиа. Затем гости отличились трижды и сравняли счёт. В их составе забивали Винсент Трочек, Адам Фокс, а также российский форвард Артемий Панарин, в активе которого также результативная передача.

Со счётом 3:3 закончилось основное время матча и овертайм, игра перешла в серию буллитов, где результативный бросок Коула Кофилда принёс победу «Монреалю». Артемий Панарин свою попытку не реализовал.

«Рейнджерс» вышел на первую строчку Востока, набрав 54 очка. «Монреаль» находится на 13-м месте, у них 39 очков.

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