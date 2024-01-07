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Гол и передача Панарина не помогли «Рейнджерс» уйти от поражения в матче с «Монреалем»

Гол и передача Панарина не помогли «Рейнджерс» уйти от поражения в матче с «Монреалем»
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В Монреале (Канада) на арене «Белл-центр» проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась победой хозяев площадки со счётом 4:3 в серии послематчевых буллитов.

В составе победителей заброшенные шайбы в свой актив записали Брендан Галлахер, Шон Монахан, а также Йоэль Армиа. Затем гости отличились трижды и сравняли счёт. В их составе забивали Винсент Трочек, Адам Фокс, а также российский форвард Артемий Панарин, в активе которого также результативная передача.

Со счётом 3:3 закончилось основное время матча и овертайм, игра перешла в серию буллитов, где результативный бросок Коула Кофилда принёс победу «Монреалю». Артемий Панарин свою попытку не реализовал.

«Рейнджерс» вышел на первую строчку Востока, набрав 54 очка. «Монреаль» находится на 13-м месте, у них 39 очков.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 января 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
4 : 3
Б
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Галлахер (Эванс, Савар) – 11:37     2:0 Монахан (Юлёнен) – 21:09     3:0 Армиа (Стивенс, Пеццетта) – 22:39     3:1 Трочек (Густафссон, Панарин) – 30:28     3:2 Панарин (Трочек) – 34:29     3:3 Фокс (Веси, Кайлли) – 49:30     4:3 Кофилд – 65:00    
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