А. Юдин: если у руководителя судейства хватит духу, он признает ошибку с голом Гераськина

Бывший игрок СКА и сборной России, тренер Александр Юдин прокомментировал спорный момент в овертайме матче СКА – «Металлург» (1:2 ОТ).

«Долго выбирал, какой хоккей посмотреть сегодня: «Динамо» — «Спартак» или СКА с «Металлургом». Выбрал второй вариант и не пожалел. СКА давил весь матч, «Магнитка» стала отвечать только в третьем периоде. Матч испортил гол в овертайме. Гераськин забил после явной блокировки. Я думаю, что если у руководителя судейского департамента хватит духу, то он публично признает ошибку арбитров», — сказал Юдин «Чемпионату».

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Напомним, одним из наиболее спорных эпизодов игры стала заброшенная шайба нападающего «Металлурга» Игоря Гераськина в конце овертайма, которой предшествовал контакт автора гола с защитником СКА Артёмом Сергеевым, вследствие которого игрок обороны санкт-петербургского клуба оказался на льду.