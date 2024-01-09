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Артемий Панарин превзошёл Игоря Ларионова по голевым передачам за карьеру в НХЛ

Артемий Панарин превзошёл Игоря Ларионова по голевым передачам за карьеру в НХЛ
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В эти минуты в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Ванкувер Кэнакс».

На момент написания новости идёт перерыв после первого периода, счёт 3:1 в пользу гостей. В составе «Рейнджерс» результативную передачу на свой счёт записал российский нападающий Артемий Панарин. Таким образом, Панарин превзошёл Игоря Ларионова (475) по голевым передачам за карьеру в НХЛ.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Артемий Панарин принял участие в 39 матчах, в которых записал в свой актив 25 голов и 31 результативную передачу.

Всего за карьеру в НХЛ на счету Панарина 241 гол и 476 результативных передач в 629 матчах.

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