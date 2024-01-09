Артемий Панарин продлил результативную серию до восьми матчей

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В эти минуты в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Ванкувер Кэнакс».

На момент написания новости идёт первый период, счёт 2:1 в пользу гостей. В составе «Рейнджерс» результативную передачу на свой счёт записал российский нападающий Артемий Панарин. Таким образом, россиянин продлил результативную серию в НХЛ до восьми матчей.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Артемий Панарин принял участие в 39 матчах, в которых записал в свой актив 25 голов и 31 результативную передачу.

Всего за карьеру в НХЛ на счету Панарина 241 гол и 476 результативных передач в 629 матчах.