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Артемий Панарин продлил результативную серию до восьми матчей

Артемий Панарин продлил результативную серию до восьми матчей
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В эти минуты в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Ванкувер Кэнакс».

На момент написания новости идёт первый период, счёт 2:1 в пользу гостей. В составе «Рейнджерс» результативную передачу на свой счёт записал российский нападающий Артемий Панарин. Таким образом, россиянин продлил результативную серию в НХЛ до восьми матчей.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Артемий Панарин принял участие в 39 матчах, в которых записал в свой актив 25 голов и 31 результативную передачу.

Всего за карьеру в НХЛ на счету Панарина 241 гол и 476 результативных передач в 629 матчах.

НХЛ - регулярный чемпионат
09 января 2024, вторник. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
2-й период
2 : 3
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Трочек (Зибанеджад, Панарин) – 03:38 (pp)     1:1 Миллер (Петтерссон, Бёзер) – 04:31     1:2 Хёгландер (Оман, Лафферти) – 06:45     1:3 Бёзер (Петтерссон, Хьюз) – 19:44     2:3 Панарин (Лафреньер) – 28:19    
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