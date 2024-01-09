Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вратарь «Миннесоты» Флёри совершил эффектный сейв ловушкой в игре с «Далласом»

Вратарь «Миннесоты» Флёри совершил эффектный сейв ловушкой в игре с «Далласом»
Аудио-версия:
Комментарии

Вратарь «Миннесоты Уайлд» Марк-Андре Флёри в игре регулярного чемпионата с «Даллас Старз» (0:4) совершил шикарный сейв ловушкой.

В начале второго игрового отрезка при счёте 0:1 39-летний голкипер совершил сейв после броска канадского игрока «звёзд» Сэма Стила с неудобной руки.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

После окончания эпизода форвард «Далласа» Радек Факса схватился за голову после упущенной возможности команды забить.

Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Питтсбург Пингвинз» Флёри в нынешнем сезоне сыграл 18 встреч, в которых одержал семь побед с 89,6% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 3,07. В следующем матче «Миннесота Уайлд» вновь сыграет с «Даллас Старз», но в гостях.

Материалы по теме
Все результаты игрового дня НХЛ 9 января
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android