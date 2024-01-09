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Вратарь «Миннесоты» Флёри совершил эффектный сейв ловушкой в игре с «Далласом»

Вратарь «Миннесоты Уайлд» Марк-Андре Флёри в игре регулярного чемпионата с «Даллас Старз» (0:4) совершил шикарный сейв ловушкой.

В начале второго игрового отрезка при счёте 0:1 39-летний голкипер совершил сейв после броска канадского игрока «звёзд» Сэма Стила с неудобной руки.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

После окончания эпизода форвард «Далласа» Радек Факса схватился за голову после упущенной возможности команды забить.

Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Питтсбург Пингвинз» Флёри в нынешнем сезоне сыграл 18 встреч, в которых одержал семь побед с 89,6% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 3,07. В следующем матче «Миннесота Уайлд» вновь сыграет с «Даллас Старз», но в гостях.