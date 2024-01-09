Все результаты игрового дня НХЛ 9 января

Сегодня, 9 января, в Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.

На данный момент Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги возглавляет «Бостон Брюинз» с 55 очками в активе после 39 встреч. На Западе первую строчку турнирной таблицы занимает «Виннипег Джетс» с 56 баллами после 39 матчей.