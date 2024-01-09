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Все результаты игрового дня НХЛ 9 января

Все результаты игрового дня НХЛ 9 января
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Сегодня, 9 января, в Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.

НХЛ - регулярный чемпионат
09 января 2024, вторник. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 6
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Трочек (Зибанеджад, Панарин) – 03:38 (pp)     1:1 Миллер (Петтерссон, Бёзер) – 04:31     1:2 Хёгландер (Оман, Лафферти) – 06:45     1:3 Бёзер (Петтерссон, Хьюз) – 19:44     2:3 Панарин (Лафреньер) – 28:19     2:4 Петтерссон (Блюгерс, Гронек) – 35:33     2:5 Хёгландер (Зутер, Гронек) – 36:47     3:5 Трочек (Лафреньер) – 43:36     3:6 Петтерссон (Бёзер, Майерс) – 58:29    
НХЛ - регулярный чемпионат
09 января 2024, вторник. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
1 : 4
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Ракелль (Малкин, Гюнцель) – 00:45 (pp)     0:2 Карлссон (Харкинс, Картер) – 07:37     1:2 Типпетт (Замула, Фараби) – 14:55 (pp)     1:3 Руведел (Раст, Грейвз) – 28:07     1:4 Малкин (О'Коннор) – 44:29    
НХЛ - регулярный чемпионат
09 января 2024, вторник. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
0 : 4
Даллас Старз
Даллас
0:1 Хинц (Сегин) – 09:16 (sh)     0:2 Сегин (Линделль) – 41:28     0:3 Факса (Стил) – 48:22 (sh)     0:4 Робертсон (Бенн, Хинц) – 49:57 (pp)    
НХЛ - регулярный чемпионат
09 января 2024, вторник. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
4 : 3
Б
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Маршан (Заха, Пастрняк) – 11:21 (pp)     1:1 Рантанен (Маккиннон, Макар) – 16:13 (pp)     2:1 О'Коннор – 22:23     2:2 Бичер (Хайнен, Карло) – 30:05     3:2 Малински (Джохансен) – 37:56     3:3 Маршан (Койл, Грызлик) – 45:46     4:3 Ничушкин – 65:00    

На данный момент Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги возглавляет «Бостон Брюинз» с 55 очками в активе после 39 встреч. На Западе первую строчку турнирной таблицы занимает «Виннипег Джетс» с 56 баллами после 39 матчей.

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